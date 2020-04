Evenepoel gooit niet alles overhoop en maakt zich enkel zorgen om Ardennenklassieker: "Ik houd me aan mijn plan"

Onmiddellijk nadat de eerste informatie naar buiten kwam over de nieuwe wielerkalender, gaf Remco Evenepoel aan dat hij met zijn ploeg ging overleggen over zijn programma. Inmiddels is toch wel duidelijk dat dat min of meer vastligt en niet veel zal veranderen.

Evenepoel mikte vooraf op de kampioenschappen en de Giro. Dat is nu nog altijd het geval. "Ik zal leven van kampioenschap naar kampioenschap. Ik houd me aan mijn oorspronkelijke plan", kondigt Evenepoel aan in HLN. "De Tour valt erg kort voor het WK en dat is een lastige combinatie." Met het WK-tijdrijden voorlopig zelfs een onmogelijke combinatie. Ook met het oog op de wegrit is het lang niet evident. "Klassementsmannen als Bernal zullen moeten kiezen. Die willen de Tour winnen, maar ze krijgen ook een uniek WK-parcours voor klimmers. Ik zou zelf niet weten wat te kiezen, ik ben blij dat ik die keuze niet moet maken." Ik hoop dat Luik ergens mooi tussenvalt Geen Tour dus voor Evenepoel, maar wat met Luik-Bastenaken-Luik? "Ik hoop dat Luik ergens mooi tussenvalt, want die koers zou ik graag rijden. De traditie zegt dat er niet wordt gekoerst 'naast' de Tour, maar ik hoop dat ze de klassiekers ook niet tijdens de Giro gaan leggen." Dat lijkt alvast wel het plan met de Ronde van Vlaanderen. Voorts is het afwachten. Wat brengt de komende periode nu voor Evenepoel? "Ik ga nu nog niet te zot doen met trainingen. De periode zonder koers is nog langer dan een normale winterperiode. Niet intensief beginnen trainen, gewoon onderhouden."

