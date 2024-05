Patrick Lefevere niet te spreken over Giro-organisatie: "Ik vond het stank voor dank"

Vorig jaar stond Remco Evenepoel aan de start van de Giro, maar moest hij op de eerste rustdag opgeven. Daardoor was er discussie over het startgeld van Evenepoel.

Remco Evenepoel was vorig jaar de grote naam aan de start van de Giro waarvoor de organisatie een aardig bedrag op tafel legde. De toenmalige wereldkampioen deed het goed, want hij won de twee tijdrijden en reed enkele dagen in het roze.

Tijdens de eerste rustdag moest Evenepoel de Giro verlaten door een positieve coronatest. Organisator RCS kon er niet mee lachen dat zij niet werden ingelicht. Door de vroege exit was er ook discussie over het startgeld.

"Ik vond dat larie want het woord startgeld zegt het zelf: geld om te starten", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Evenepoel heeft volgens Lefevere wel degelijk zijn rol gespeeld als uithangbord van de Giro.

Lefevere boos op Giro-organisatie

"Ik vond het stank voor dank om dan te beknibbelen op de prijs bij een gedwongen forfait. Het is niet dat Remco zomaar uit de koers is gestapt", stelt Lefevere. Want het geld kan hij natuurlijk altijd goed gebruiken.

Het startgeld van Evenepoel ervoor zorgen dat de ploeg het budget had om een extra renner aan te trekken. RCS wilde de verschuldigde som betalen als Evenepoel opnieuw aan de start stond, maar dat is dus niet het geval.

Soudal Quick-Step krijgt door topsprinter Tim Merlier en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe nog een aardig bedrag, maar dat ligt lager dan wanneer Evenepoel aan de start zou komen.