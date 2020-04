Flanders Classics geen tegenstander van uitgelekte datum: Ronde van Vlaanderen gaat wellicht door tijdens Giro

Zo, de intentie om alle Monumenten dit jaar nog te organiseren is er alvast. Nu moeten de data hiervoor nog ingevuld worden, uiterlijk tegen 15 mei. Er is alvast al een idee naar voren gekomen voor de Ronde van Vlaanderen. Die zou doorgaan op 11 oktober.

Een betrouwbare bron uit de WorldTour tipte diverse media over de datum die voor de Ronde wordt voorbehouden: 11 oktober dus... in het midden van de Giro. Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics houdt zich op de vlakte, maar is er niet tegen. "Onderschat de impact van de Ronde niet. De belangrijkste eendagskoers van het jaar zuigt altijd wel voldoende aandacht naar zich toe", klinkt het in HLN.

"Hoe mooi zou het niet zijn mocht de Ronde kunnen uitgroeien tot het grootste 'post-coronafeest van Vlaanderen?" Dat zou inderdaad prachtig zijn, al gaat Van Den Spiegel nog niet zweven. "Ik pleit voor realisme. Wat als de coronapandemie aanhoudt en straks ook augustus wordt gecanceld? Het is niet ondenkbaar."

Die editie van de Ronde van Vlaanderen in 2020 is dus nog zeker niet gegarandeerd. "Dan komt deze 'nieuwe waarheid' weer helemaal onder druk te staan. En wordt het echt wel penibel, vrees ik."