Gilbert beboet tijdens trainingsrit: "Ik heb niet meer rechten omdat ik Parijs-Roubaix gewonnen heb"

Philippe Gilbert is op de vingers getikt. De politie in Monaco zwierde hem op de bon tijdens het maken van een trainingsritje.

De lockdownregels gelden voor iedereen. Dat weet Philippe Gilbert nu ook. De renner van Lotto Soudal was aan het trainen in Monaco, toen hij door de politie werd tegengehouden en een boete kreeg. Het is nog maar sinds kort verboden in het Prinsdom op de openbare weg te trainen.

De voormalige wereldkampioen heeft ook al gereageerd op zijn boete. "Ik heb een rondje van 11 km gevonden dat ik drie of vier keer afleg. Zo kan ik een uurtje een frisse neus halen", legde Gilbert uit bij Monaco Info.

"Op een gegeven moment werd ik tegengehouden en kreeg ik een boete van 100 euro. Er is geen vrijgeleide vanwege ons statuut. Iedereen gelijk voor de wet. Het is niet omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix heb gewonnen dat ik meer rechten heb dan iemand anders", besloot hij.