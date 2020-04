Van der Poel hoopt ASO te verleiden en droomt steeds luider van Tourdeelname: "Misschien delen ze extra wildcard uit"

Mathieu van der Poel liet al eens een ballonnetje op over een eventuele deelname aan de Tour in 2020. Nu er voor 's werelds grootste rittenkoers weer een periode is vastgelegd, kan dat opnieuw. Enig probleem: het gebrek aan een wildcard voor Alpecin-Fenix.

In een interview met Bureau Sport werd Van der Poel gevraagd of hij nog naar de Tour wil. "Als het kan, graag ja. Het zou voor onze ploeg ook heel mooi zijn." Alleen zit die dus zonder wildcard. "Dan breken we het raam van het loket van de wildcards weer open", grapt Van der Poel. BIZAR JAAR Alle gekheid op een stokje: is het wel realistisch om te denken dat de ASO nog terugkomt op de eerder genomen beslissingen inzake wildcards? "Het is wel een bizar jaar geweest, dus misschien kijkt de ASO er iets anders naar en delen ze een extra wildcard uit." In elk geval zijn er weinig andere opties dan gewoon af te wachten. "Het hangt niet van ons af. Wij willen het graag, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij ASO."