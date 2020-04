Christopher Froome haalt beste Frans boven: zijn ploeg Ineos helpt ziekenhuizen uit de nood

Geen enkele wielerformatie kan meer als een Tourploeg bestempeld worden dan Team Ineos. De thuishaven van de ploeg ligt dan wel in het Verenigd Koninkrijk, ook in Frankrijk wil de chemiereus iets doen om te helpen het coronavirus te bestrijden.

Onder andere door enkele Franse ziekenhuizen van materiaal te voorzien. Om de mensen die hier nood aan hebben te bereiken, doet Ineos een beroep op viervoudig Tourwinnaar Christopher Froome. Die stuurde opvallend genoeg een paar Franstalige tweets de wereld in.

"Gisteren is Ineos begonnen met het gratis leveren van desinfecterende handgels voor ziekenhuizen in Frankrijk", laat Froome weten. "Ik ben fier een kleine rol te spelen in dit vitale werk en te helpen de verspreiding van covid-19 tegen te gaan."

Froome geeft ook nog mee naar welk internetadres ziekenhuizen kunnen gaan om de levering van handgels aan te vragen. Onder andere ziekenhuizen in Metz en Verdun zijn al bediend door Ineos, dat hiermee een goed werk doet in de strijd tegen corona.