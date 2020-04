📷 Lotto-veteraan mag het huis niet verlaten zonder mondmasker en ging aan het knutselen

De 38-jarige Adam Hansen is een Australiër maar hij woont in Tsjechië, waar het verboden is om zonder mondmasker buiten te komen. De renner van Lotto Soudal is zich echter aan het voorbereiden op 'Everesting', een digitale wieleruitdaging met meer dan 8.000 hoogtemeters.

Om dat te doen wil Hansen blijven trainen, in de buitenlucht. Met een gewoon mondmasker is dat niet zo comfortabel, dus ging hij zelf maar aan het knutselen. Het resultaat mag er zijn.

I need some @campagnolosrl disc brake pads.... and I feel if I ask @Lotto_Soudal team it would be like me bragging that I am allowed to ride outside and doing all this climbing for my Everest attempt :D pic.twitter.com/gYprMmK1nG