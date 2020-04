Ethische Commissie is na klacht van resem rensters tot besluit gekomen: wielermanager Van Gansen in vieze papieren

Onder andere Esther Meisels bracht de bal aan het rollen in de zaak-Van Gansen door klacht neer te leggen tegen de wielermanager wegens grensoverschrijdend gedrag. Andere rensters dienden ook nog klacht in, een deel van hen bleef anoniem. Wellicht gaat het nu tot sancties komen.

Patrick Van Gansen werd door rensters waar hij vroeger mee samenwerkte bij Health Mate Ladies beschuldigd van machtsmisbruik en ongewenste intimiteiten. De Ethische Commissie van de UCI heeft vervolgens een onderzoek naar de man ingericht.

Het onderzoek was zo goed als afgerond toen er onlangs een nieuwe klacht tegen hem binnenliep. Die info werd nog aan het dossier toegevoegd en de Ethische Commissie is inmiddels dus toch tot een finaal besluit gekomen. De commissie raadt aan om Van Gansen sancties op te leggen.

DISCIPLINAIRE COMMISSIE MOET ZICH UITSPREKEN

Het oordeel van de Ethische Commissie is immers dat er sprake is van schendingen van de ethische code. Het dossier wordt nu overgemaakt aan de Disciplinaire Commissie van de UCI, dat zich over mogelijke straffen zal uitspreken.