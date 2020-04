Greg Van Avermaet blesseerde zich na zijn overwinning in de virtuele Ronde van Vlaanderen en is weer hersteld

Greg Van Avermaet blesseerde zich na de virtuele Ronde van Vlaanderen aan de knie, maar de Olympische kampioen is een de betere hand. Net op tijd voor de virtuele Ronde van Zwitserland.

Op zondag 5 april was Greg Van Avermaet nog de snelste in de Ronde van Vlaanderen 'Lockdown Edition', die hij van thuis uit op de rollen won. Even later kampte de renner van CCC met een vervelende knieblessure.

Een valpartij was niet de oorzaak, wel overbelasting. "Aan de pees boven mijn knie. Het overkomt me in de winter wel eens als ik dingen doe die ik niet gewoon ben. Tijdens het seizoen met een gewone fiets heb ik er nooit last van", legde hij uit in De Morgen.

Maar het ergste is intussen voorbij. "Ik kan al terug los fietsen en er is niets aan de hand", besloot hij. Net op tijd, want later deze week gaat de virtuele Ronde van Zwitserland van start.