Remco Evenepoel gaat zichzelf overtreffen na trainingstocht van 300 kilometer: "De volgende uitdaging wordt echt heel zwaar"

Remco Evenepoel legt zichzelf elke week een nieuwe uitdaging op. Vorig weekend trok hij op een trainingstocht van 300 kilometer.

In het Paasweekend dokkerde Remco Evenepoel over de kasseien en over de typische Vlaamse hellingen van de voorjaarskoersen en vorig weekend rondde de 20-jarige renner een trainingstocht van 300 kilometer af in ongeveer tien uur.

Wat de volgende uitdaging inhoudt hield Evenepoel voor zichzelf, maar hij zal de vorige wel proberen te overtreffen. "Ik kan alleen zeggen dat de tweede echt heel zwaar is", zei hij maandagochtend op de radio bij Studio Brussel.

Nog niet alle uitdagingen liggen vast en de renner van Deceuninck.Quick-Step vroeg zijn fans dan ook om suggesties te doen. Zo kan u mee bepalen hoe Evenepoel zijn wedstrijdloze weekends vult.