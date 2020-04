Knappe prestatie van Italiaanse renner van Trek-Segafredo: Hij heeft tien keer de Alpe du Zwift gereden in een rit van 11(!) uur

Vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met Gulio Ciccone. De Italiaan van Trek-Segafredo won de bergtrui in de Giro en hij mocht ook even genieten van de gele trui in de Tour de France.

Dit seizoen heeft Ciccone nog niet veel van zich kunnen tonen, maar enkele dagen geleden heeft hij wel een straffe prestatie neergezet. De Italiaan reed namelijk tien keer de Alpe du Zwift in een rit van 11u lang op de hometrainer. "Ik was helemaal leeg. Ik ben 2 kilogram verloren en heb bijna 9.000 calorieën geconsumeerd. Ik heb nooit zoiets hard gereden. Ik wilde normaal twee pizza's eten na de rit, maar het is er maar eentje geworden omdat ik zo moe was", aldus Ciccone in La Gazzetta dello Sport.