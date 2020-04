Plots heel ander geluid bij Franse minister met het oog op de Tour: "Sport op dit ogenblik geen prioriteit"

De UCI en ASO hebben dan wel de data vastgelegd waarop de Ronde van Frankrijk zou moeten doorgaan, maar het hangt nog altijd van de overheid af of dat effectief kan. Wat dat betreft is er geen bijster goed nieuws. De Franse minister van Sport lijkt een stuk minder zeker dat de Tour doorgaat.

Nochtans beweerde Roxana Maracineanu lange tijd dat de Tour absoluut moest doorgaan, zelfs zonder publiek indien nodig. Die laatste optie kon echter op weinig bijval rekenen bij de organiserende steden en gemeenten. De Tour zou volgens de voorlopige planning wel doorgaan van 27 augustus tot 20 september, maar dat kan Maracineanu zeker niet garanderen.

Evenementen met publiek zijn nog tot midden juli verboden in Frankrijk. "Dat kan verlengd worden, tot september, of tot nader order, tot er een vaccin is gevonden. Sport is op dit ogenblik geen prioriteit in onze samenleving. Het is alleszins niet prioritair bij de beslissingen die onze regering zal nemen", verkondigt de minister bij Eurosport.

GEEN TOUR NIET EINDE VAN DE WERELD

Het kan dus nog altijd dat er geen Tour komt in 2020. "Dat zal niet het einde van de wereld betekenen. Het zal waarschijnlijk het einde lijken voor veel zaken die rekenen op de inkomsten uit de Tour of andere sportmanifestaties. Maar mogelijk gaan ze een jaar moeten overslaan en zich heroriënteren."