Zware tegenslag voor sportclubs in coronatijden: Vlaamse Sportfederatie vraagt snelle oplossing

Om de boel draaiende te houden in de verschillende wielerclubs en clubs in andere sporten, is er een grote nood aan vrijwilligers, maar ook aan mensen die een vergoeding mogen ontvangen voor het werk dat ze leveren. In die optiek worden sportclubs nu zwaar getroffen en dat net in coronatijd.

De regeling voor het onbelast bijverdienen is immers vernietigd door het grondwettelijk hof. Het onbelast bijverdienen is een van de maatregelen uit het zomerakkoord dat de regering-Michel in 2017 bereikte. In het verenigingsleven geniet vooral de sportsector van het statuut. Zo’n 70% van de mensen die actief zijn via dit systeem, zijn actief binnen de sportverenigingen.

MUYTERS EN SPORTFEDERATIE OP ZELFDE LIJN

"Voormalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) reageerde al op de vernietiging en noemde de beslissing "heel slecht nieuws voor de vele sportclubs" en hoopt op een nieuwe regeling voor de sportsector. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) kan niet anders dan zich volledig aansluiten bij het standpunt van voormalig minister van Sport", klinkt het in een persbericht van VSF.

De federatie neemt dit bijzonder serieus. "In deze moeilijke Corona-tijden en zeker in de volgende fase, wanneer iedereen erop rekent dat de georganiseerde sportactiviteiten terug op een volwaardige manier kunnen worden opgestart, is het op de helling zetten van deze maatregel een bijkomende maar zeer ernstige tegenslag."

OPROEP VAN VSF

Het is nu afwachten of de politiek de sportclubs te hulp gaat schieten. "VSF roept de beleidsverantwoordelijken met aandrang op om snel de nodige wetgevende initiatieven te nemen om het verenigingswerk voor de sportsector in de huidige vorm te behouden."