Wellens heeft nog wat trainingswerk voor de boeg: "Dit was zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen"

Tim Wellens zit in Monaco in een stevige lockdown. Zijn trainingsmogelijkheden zijn dus beperkt, maar hij wilde toch nog eens een virtuele koers rijden. Het werd afzien voor Wellens in de vijfde rit van de Digital Swiss 5. Meedoen voorin was er niet bij.

Wellens kon zich nog net bij de eerste dertig scharen. De Lotto-renner eindigde op de 29ste plaats, maar reed van bij het begin achter de feiten aan. "Zot hoe snel sommige renners startten. Ik heb afgezien van begin tot einde. Ik heb al redelijk kunnen trainen tijdens de lockdown, maar kennelijk toch niet genoeg." NIET IN DE WIELEN ZITTEN Eerder had Wellens ook al meegedaan aan de virtuele Ronde van Vlaanderen. "Dit was zwaarder dan De Ronde van Vlaanderen: langer, meer klimmen en in dit systeem kan je niet één de wielen zitten." Geen drafting immers bij het online platform Rouvy, in tegenstelling tot bij Zwift of BKool. Er zijn nog wel meer ongelijkheiden, geeft Wellens aan. Bijvoorbeeld wat betreft het merk van de rollen. "De ene fabrikant geeft wattages al optimistischer door dan de andere. Eigenlijk zou iedereen vooraf op de weegschaal moeten staan, want je zal veel sneller gaan als je je gewicht iets lager instelt. En ook de hoogte waarop je verblijft speelt mee."