Organisator van Waalse koersen hoop dat wedstrijden kunnen doorgaan: "De wil is er"

De organisator van de VOO-Tour of Wallonie en de Grote Prijs van Wallonië is duidelijk. Hij wil de wedstrijden laten doorgaan. Er moet dan natuurlijk eerst een positieve evaluatie komen van de Nationale Veiligheidsraad.

Gaan de VOO-Tour of Wallonie en de Grote Prijs van Wallonië dan toch door dit jaar? Het ziet er wel naar uit. Het is nog wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, maar voorlopig staat de VOO-Tour of Wallonie gepland van 18 tot en met 22 juli. De Grote Prijs van Wallonië is dan weer voor 15 september, maar deze datum zou nog kunnen veranderen.

Het heeft te maken met de Tour de France. "Als juist dan dé bergrit van de Tour de France op het programma staat, zullen we een andere datum zoeken. De wil is er om het te laten doorgaan", aldus Christophe Brandt in Het Nieuwsblad.