🎥 Dumoulin weet nog hoe alles in zijn plooi viel op de dag dat hij Giro van 2017 won: "Dat was superspannend"

Nu er even niet meer gekoerst wordt, is dit voor de renners ook de uitgelezen periode om eens in de geschiedenis te duiken en één van de absolute hoogtepunten voor de geest te halen. Voor Tom Dumoulin gaat het dan onder andere over de dag waarop hij de Giro won in 2017.

Ook voor de ploeg was het een feest, want Dumoulin pakte dus de eindzege en Jos van Emden won de afsluitende tijdrit. "Een hele speciale dag voor mij en voor Jos", herinnert Dumoulin zich in een dubbelgesprek voor Jumbo-Visma. "Ik was niet zozeer bezig met het winnen van de tijdrit, maar meer met het winnen van de Giro."

Logisch uiteraard voor een kandidaat-eindwinnaar. "Als ik de tijdrit had kunnen winnen, had ik het graag gedaan. Achteraf was dit waarschijnlijk nog een veel mooier scenario. Alles viel op zijn plek." Wat speelde er zich af in het hoofd van Dumoulin? "Ik was bezig om van A naar B te rijden. Ik was wel vermoeid natuurlijk na drie weken lang afzien op de fiets. Ik waande me geen moment zeker. Ik ben vol naar de finish gereden."

Dat is trouwens quasi altijd het geval in tijdritten van Tom Dumoulin. "Ik weet nooit tussentijden tijdens mijn tijdrit. Of bijna nooit. Ik wist niet of ik goed of slecht bezig was. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk over de finish", had de Nederlander een redelijk heldere aanpak.

Hij moest in het klassement ook nog enkele kleppers voorbijsteken. "Ik stond pas vierde voor de tijdrit. Er was nog vanalles mogelijk. Pinot, Nibali en Quintana waren de andere drie. Dat was superspannend. Ik kan heel nerveus zijn tevoren, maar als het er echt om gaat, schud ik dat wel van me af als dat echt moet."