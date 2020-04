🎥 Koers kijken in coronatijden: van zege voor Eddy Planckaert na fotofinish in Roubaix tot Eddy Merckx in volle actie

Voor de televisie kijken om urenlang live naar de koers te kijken, zit er nu even niet in. Daarom wijzen we u geregeld op enkele videofragmenten over wedstrijden uit het verleden die zeker de moeite waard zijn. Vandaag wijzen we op een docu die enkele van de beste wielermomenten omvat.

Dat kan natuurlijk niet slecht zijn! Wie dan zeker niet mag ontbreken, is de beste wielrenner aller tijden, Eddy Merckx. Uiteraard zitten er beelden in van 'De Kannibaal' in volle actie en van zijn befaamde aanvallen in de grote ronden. Andere momenten die aan bod komen zijn een fotofinish op de piste aan het einde van Parijs-Roubaix en de historische comeback van Greg LeMond in de Tour van 1989.