Bahrein-McLaren heeft beste klimmers in vierde virtuele Girorit, leidersploeg blijft echter domineren

De Digital Swiss 5 is wel reeds achter de rug, maar de virtuele Giro is nog altijd aan de gang. Daar waren ze toe aan de vierde etappe. Een bergrit richting de top van de Madonna di Campiglio. Een kolfje naar de hand van Fred Wright en Rafael Valls van Bahrein-McLaren.

In een virtuele rit van 25,9 kilometer ging het in de finale dus omhoog. Dat lag de jonge Brit Fred Wright wel goed, zo bleek. Wright bleef op de virtuele beklimming ferm snelheid maken. Na 57 minuten had hij dan ook als eerste de aankomst bereikt.

Zijn ploegmaat Rafael Valls was als derde 'boven'. Aangezien het vooral om de prestaties van de ploegen gaat in de virtuele Giro, was de combo Wright-Valls meer dan goed genoeg om Bahrein-McLaren de dagzege te schenken.

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT VOOR ASTANA

In het klassement rukt Bahrein-McLaren ook op naar de tweede plaats. Weliswaar op ruime achterstand van Astana, dat al sinds de openingsrit van de virtuele Giro de lakens uitdeelt. De Kazachse formatie heeft nog altijd een zeer geruststellende voorsprong van meer dan achttien minuten.