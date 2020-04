Deze wielerploeg betaalt haar renners nog steeds volledig uit: "Ons doel is om de contracten te respecteren"

Heel wat ploegen zijn op financieel vlak onzeker door het coronavirus, maar bij Trek-Segafredo lijkt het voorlopig mee te vallen. Alle renners van de ploeg worden op dit moment nog steeds correct betaald.

Luca Guercilena, de manager van Trek-Segafredo, gaf meer uitleg bij CyclingNews. "We hebben respect voor de contracten van alle ploegen. We gaan onze analyse pas in de toekomst maken, want later op het jaar gaan we meer visibiliteit kunnen tonen aan de sponsors. Dan heeft het meer zin om naar de situatie te kijken", aldus Guercilena.

Bij Trek-Segafredo hebben ze nog geen programma gemaakt voor de rest van het seizoen. "Het is wachten op een mededeling van de UCI. Vandaag zitten ze opnieuw samen om over de kalender te praten. Pas als de kalender officieel is, kunnen we een programma maken."