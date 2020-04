Jan Bakelants vraagt zich af of het nog wel realistisch is om binnenkort te koersen: "Ik zie nog veel donderwolken hangen"

De UCI zal vandaag of één van de komende dagen meer info geven over de nieuwe kalender, maar Jan Bakelants vraagt zich af of het nog wel realistisch is om te denken dat er nog gekoerst kan worden.

Jan Bakelants vindt het moeilijk om in de toekomst te kijken. "We kunnen nog geen 3 maanden vooruitblikken, want ik zie nog veel moeilijkheden", laat de renner weten in een interview bij Sporza. Hij vraagt zich af of het nog wel realistisch is om binnenkort te koersen. "Ik zie nog veel donderwolken hangen. Iedereen wil nu snel een wedstrijd organiseren, maar ik weet niet of het wel goed zal uitdraaien."