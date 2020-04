Lelangue heeft heel andere mening dan velen over model van de sport: "Wielrennen overleeft al 50 jaar op die manier"

Nu de coronacrisis de economische kwetsbaarheid van vele ploegen benadrukt, gaan er stemmen op om het wielrennen te 'resetten' en naar een ander model toe te werken. Dat ziet CEO John Lelangue van Lotto Soudal dan weer helemaal niet zitten.

"Een sport zonder ticketinkomsten, televisierechten en transfersommen is wel degelijk levens vatbaar", onderstreept Lelangue in een gesprek met La Capitale. "Sponsoren in beeld brengen blijft de kern. Wij maken op geen enkele manier winst en alles wat we overhouden, investeren we opnieuw in onze sport."

Er zijn nochtans weinigen ondernemingen in het leven die ernaar streven geen winst te maken. "Andy Rihs, de gewezen sterke man bij BMC, leerde mij het volgende: als een wielerploeg winst maakt op het einde van het seizoen, is dat ofwel omdat er teveel geld gevraagd werd aan de sponsors, ofwel omdat er niet genoeg geld gepompt werd in de ontwikkeling van de sport."

Volgens Lefevere gaat het er in de koers nu eenmaal anders aan toe dan in andere sporten. "Wielrennen heeft geen 'activa'. Wanneer een Qatarese eigenaar investeert in voetbalclub PSG, krijgt hij de faciliteiten van een stadion of een hoop spelers om te kopen of te verkopen onder zijn hoede. Het wielrennen werkt volgens een andere logica."

En daar hoeft dus niets mis mee te zijn. "Het wielrennen overleeft al meer dan 50 jaar op die manier. Er zijn niet minder renners of minder sponsors dan in de jaren '90 of 2000. Waarom zouden we een model in vraag stellen dat perfect werkt?"