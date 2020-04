Ook op het hoogste niveau in Japan stilaan twijfel over Spelen in 2021: "Dat kan pas als virus overwonnen is"

Het is altijd weer een plezier om onze landgenote te zien koersen op één of ander groot kampioenschap, zoals het WK. Of op de Olympische Spelen. Maar zullen onze renners in 2021 nu richting Tokio mogen trekken of niet? Het beleidsniveau in Japan pleit voor voorzichtigheid.

De Olympische Spelen werden een jaar uitgesteld, maar daarmee is de kous niet af. Enkele virologen waarschuwden ervoor dat zonder vaccin de Spelen ook in 2021 niet kunnen doorgaan. De voorzitter van de Japanse gezondheidsorganisatie sloot zich bij die theorie aan. DE SPELEN ALS FEEST VOOR OVERWINNING OP PANDEMIE Dus werd er met argusogen gekeken richting premier Shinzo Abe. Die kaartte het thema aan in het parlement. "We moeten de Spelen organiseren als een feest voor de overwinning van de mens op de ziekte. Dat kan dus pas als het virus ook echt overwonnen is." Het coronavirus overwinnen, dat is wel nog iets anders dan de curve afvlakken, waar men het in vele landen enkel over heeft. "De ontwikkeling van een vaccin en een behandeling zijn van het grootste belang. We hebben altijd gezegd dat we de Spelen op een veilige manier zouden organiseren voor atleten en toeschouwers. Ik denk dat de Spelen niet succesvol kunnen plaatsvinden als de panedemie niet onder controle is."