🎥 Sagan proeft na 7 weken nog eens van trainen in de buitenlucht en doet dat met een opvallend masker

Het waren 7 enerverende weken voor voormalige wereldkampioen Peter Sagan. De Slowaak leeft voor de fiets en moest zijn stalen ros zeven weken op stal houden door de coronacrisis.

Maar op maandag kreeg Peter Sagan eindelijk groen licht om weer te mogen fietsen in de buitenlucht. "Dit is de eerste keer dat ik op de fiets buiten mag, na zeven weken. Voorlopig kan ik alleen maar in Monaco rijden, maar ik ben er zeker van dat het geweldig zal zijn", postte de drievoudige wereldkampioen op Instagram.

Let ook op het masker van Sagan. "Why so serious" (waarom zo serieus), een verwijzing naar The Joker uit de Batman-franchise.