NTT beste ploeg ondanks zege van Bahrein-renner, Dries De Bondt kaapt plek in top vijf weg

Altijd prettig wanneer enkele Belgen meedoen in de debatten en dat was zeker het geval in de vierde etappe van de Tour For All. De beste notering voor een landgenoot kwam uiteindelijk op naam van Dries De Bondt. De sterkste renner bleek Grega Bole, de beste ploeg NTT.

Het was Guillaume Van Keirsbulck die een gooi deed naar de overwinning met een aanval in de laatste kilometer, maar de CCC-renner kon het niet volhouden tot aan de streep. Hij zag nog heel wat collega's virtueel voorbij rijden. TWEE ALPECIN-BELGEN IN TOP TIEN Een nagelbijtende spurt zou volgen, eentje die Grega Bole van Bahrein-McLaren naar zijn hand zette. Voor Coté en Schultz. Dries De Bondt werd vijfde, zijn ploegmaat Jonas Rickaert werd tiende. Niet onbelangrijk, want het teambelang primeert in de Tour For All. Toch was het NTT dat dankzij de zesde en achtste tijd van Gibbons en Thwaites weer met de dagzege ging lopen en zo zijn leiderspositie versterkte. Alpecin-Fenix werd tweede in de daguitslag.