Zuid-Afrikaanse klimmer zet kers op de taart voor ploeg van Campenaerts, bij dames viert Canyon-SRAM eindzege

Victor Campenaerts heeft weer aan een succes kunnen bijdragen. Hij deed mee in één van de ritten van de Tour For All en zijn ploeg gaat uiteindelijk ook met de eindzege aan de haal. Louis Meintjes zorgde ervoor dat die niet meer in het gedrang kwam.

NTT ging al als leider de laatste etappe in en die werd omgedoopt tot de virtuele Tour du Alpe. Klimmen geblazen dus en de ploeg van Campenaerts kon deze keer rekenen op een sterke Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan speelde zijn klimcapaciteiten uit. Na een spannend duel met Lucas Hamilton bereikte Meintjes als eerste de aankomst. Het kon bijna niet anders of dat leverde de eindzege op voor NTT en zo bleek het ook. Bij de dames was Ashleigh Moolman-Pasio eens te meer de beste. De renster won liefst drie van de vijf ritten. Toch was het Canyon-SRAM dat zich bij de dames de meest regelmatige ploeg toonde.