Is Mathieu van der Poel binnenkort te zien in een grote ronde? "We willen het niet nog eens een jaar opschuiven"

De kans is bestaande dat Mathieu van der Poel in 2021 in een grote ronde te zien zal zijn. De Nederlander wil deelnemen aan de Olympische Spelen, maar volgens zijn teammanager is het perfect te combineren met een deelname aan een grote ronde.

Wanneer is van der Poel er eens bij in een grote ronde? Philip Roodhooft, zijn teammanager, legt uit dat het mogelijk zou kunnen zijn in 2021. "We moeten nog bekijken welke grote ronde te combineren valt met zijn olympische ambities, maar we willen zijn deelname aan een grote ronde niet blijven uitstellen", legt Roodhooft uit bij Het Laatste Nieuws. Er zou nog wel één hindernis kunnen zijn en dat is het feit dat Alpecin-Fenix nog niet beschikt over een WorldTourstatuut. Daardoor kan de ploeg dit seizoen niet deelnemen aan de Tour, want van der Poel wilde graag, door het wegvallen van de Olympische Spelen, deelnemen aan de ronde van Frankrijk.