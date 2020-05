Komt er tijdens de Tour een interne strijd bij Team INEOS? "We zullen zien wie dan de sterkste is"

Op 29 augustus zal normaal gezien de Tour de France van start gaan. Vooral bij Team INEOS lijken er al heel wat renners naar de wielerwedstrijd toe te leven. Zo zal Geraint Thomas maandag naar Frankrijk vertrekken om zich voor te bereiden. Maar bij het team zit ook nog Chris Froome en Egan Bernal.

Egan Bernal won vorig jaar de Tour de France en ook dit jaar gaat de Colombiaan voor de eindzege. "We zullen er in het begin moeten staan. In ritten 4 en 6 moet er al stevig geklommen worden", legt hij uit bij La Domenica Sportiva.

Bernal beseft dat hij niet de enige is bij Team INEOS die voor de eindzege wil gaan. "Chris Froome zal op zoek gaan naar zijn vijfde eindzege en Geraint Thomas eindigde de voorbije twee jaar op de eerste en de tweede plaats. Ook hij zal er dus staan. We zullen in het begin van de Tour zien wie de sterkste is en de andere zullen voor hem moeten rijden", aldus Bernal.