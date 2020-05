Throwback: één jaar geleden stond de eerste etappe in de giro op het programma en de klassementrenners waren meteen op de afspraak

Op 11 mei 2019 begon in Italië de Giro. Het was meteen een zeer belangrijke rit, want het ging om een klimtijdrit waar meteen al wat tijd te sprokkelen was. De ritzege ging uiteindelijk naar Primoz Roglic.

De korte tijdrit van 8 kilometer ging van Bologna naar San Luca. In het parcours zat een korte, maar venijnige klim aan bijna 10%. De klassementrenners moesten dus meteen in vorm zijn om niet te veel te tijd te verliezen. Primoz Roglic toonde zich met een sterke tijdrit en hij won ook meteen met veel overschot. De renner van Jumbo-Visma was 19 seconden sneller dan Simon Yates en 23 seconden sneller dan Vincenzo Nibali. Enkele klassmentrenners begonnen na deze rit ook meteen met al heel wat achterstand op Roglic, want Richard Carapaz moest al 47 seconden toegeven en Mikel Landa eindigde zelfs op 1 minuut en 7 seconden.