Welke sporters zijn vandaag te zien in de Container Cup?

Het is maandag en het betekent dat we vanavond opnieuw naar de Container Cup kunnen kijken. Oliver Naesen staat voorlopig aan de leiding, maar vanavond krijgt hij serieuze concurrentie, want er komt opnieuw een wielrenner langs.

En het belooft een harde strijd te worden, want de wielrenner is niemand minder dan Thomas De Gendt. De renner van Lotto-Soudal heeft een indrukwekkend palmares met ritzeges in de drie grote rondes en zelfs de derde plaats in het algemeen klassement van de giro van 2012.

Wie ook langskomt deze avond, is Jaouad Achab. Hij is misschien minder bekend bij het grote publiek, maar de 27-jarige Belg werd al twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen in het Taekwondo.