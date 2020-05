Wie neemt voor ons land deel aan de Olympische tijdrit volgend jaar? Bondscoach zal beslissing moeten maken

Het is niet duidelijk wie volgend jaar, naast Remco Evenepoel, zal deelnemen aan de olympische tijdrit. Er komt geen nieuwe manier om zich te kwalificeren en dus moet de moeilijke keuze gemaakt worden door bondscoach Rik Verbugghe.

Er zullen volgend seizoen geen nieuwe kwalificatiemogelijkheden meer zijn voor de Olympische Spelen. Het betekent dat Rik Verbugghe zal bepalen wie naast Remco Evenepoel voor ons land zal deelnemen aan de Olympische tijdrit.

Het is toch wel opvallend, want het zou volgens Het Nieuwsblad betekenen dat de toekomstige wereldkampioen tijdrijden, bijvoorbeeld Victor Campenaerts, dan nog niet zeker zou zijn van een plaats in de olympische selectie voor de tijdrit.