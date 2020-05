Coronavirus zorgt opnieuw voor schrapping van een rittenkoers

Het coronavirus heeft opnieuw voor problemen gezorgd in de wielerwereld, want nu zal ook de Tour of Britain officieel niet meer doorgaan. Mathieu van der Poel zal zichzelf dus niet kunnen opvolgen.

Geen Tour of Britain dit jaar. Normaal ging de wedstrijd doorgaan van 6 tot 13 september, maar door het coronavirus is er beslist om de rittenkoers te schrappen. De volgende Tour of Britain zal dus pas doorgaan in 2021. Mathieu van der Poel krijgt dus (voorlopig) niet de kans om zichzelf op te volgen. Vorig jaar won de Nederlander met 17 seconden voorsprong op de Italiaan Matteo Trentin. De Belg Jasper De Buyst eindigde op de derde plaats.