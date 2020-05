Lof voor Flanders Classics, maar niet zeker of Van der Poel opvolger krijgt in Dwars door Vlaanderen: "Veel vraagtekens"

Op de nieuwe kalender met WorldTour-wedstrijden die de UCI gepubliceerd heeft is er ook plaats voorzien voor Dwars door Vlaanderen. Op 14 oktober. Allemaal goed en wel, maar dat betekent nog niet dat de eendagskoers die dag ook effectief gereden zal worden.

"Het is niet zeker of we dit jaar nog zullen organiseren", zegt Carlo Lambrecht van KSV Waregem Vooruit in HLN. "We hébben onze datum, ja. Waarvoor dank aan Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel, die onze belangen 100% verdedigt. Dank ook aan onze fantastische 'sportminded' burgemeester. Maar samen zitten we met veel vraagtekens over de richting die deze coronacrisis zal uitgaan."

Die gaan over het aantal toegelaten toeschouwers, of er overal op het parcours gepasseerd mag worden, hoe de social distancing te regelen valt. "We zijn aan onze 75ste editie toen en wilden/willen er iets speciaals van maken. Maar zoals de kaarten nu liggen, hebben we daar weinig zin in. Op dit moment is er omzeggens niks waar je iets mee kunt aanvangen. Daarom wachten we af wat er gebeurt. Tot uiterlijk half juni."

Veel langer wachten kan natuurlijk ook niet. "Tegen dan moet het duidelijk zijn wat er van overheidswege mogelijk is. En of we een wedstrijd van dit niveau kunnen organiseren. Zoniet gooien we alsnog de handdoek", besluit Lambrecht.