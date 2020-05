Opnieuw haakt er een WorldTour-wedstrijd af: Engelse eendagskoers gaat niet door

De Prudential RideLondon Classic zal dit seizoen dan toch niet doorgaan. De Engelse eendagskoers is namelijk van de kalender geschrapt. De wedstrijd maakt deel uit van de WorldTour.

Geen Prudential RideLondon Classic dit seizoen. Normaal ging de Engelse wedstrijd op 16 augustus doorgaan, maar de coronacrisis heeft er anders over beslist. De eendagskoers wordt dus van de kalender geschrapt.

Voor de Belgische wielerfans moet de wedstrijd bekend in de oren klinken, want in 2016 ging de zege daar Tom Boonen. Vorig jaar haalde Elia Viviani de overwinning binnen.