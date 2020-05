Stuyven wil dit najaar balans vinden tussen verschillende aspecten: "Niemand weet wat klassiekers in oktober brengen"

Na de bekendmaking van de kalender was het bij alle ploegen druk overleg om te beslissen wie waar gaat rijden. Dat was ook zo bij Trek-Segafredo. Daar is beslist dat Jasper Stuyven de Tour gaat rijden, maar zijn grootste focus gaat uit naar de klassiekers.

"Ik ben blij dat er een kalender is", zegt de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad. "Nu hebben we perspectief en een toekomst om naar uit te kijken. Het is lastig om uit te maken of het je zal liggen of niet, maar ik denk dat we allen erg gretig zijn om opnieuw te beginnen koersen."

Qua invulling van de trainingen staan de renners nu ook een stapje verder. "De kalender laat ons toe om ons trainingsprogramma te plannen en opnieuw te proberen ons topniveau te bereiken. De klassiekers zijn nog altijd mijn grootste doelen. Het zal belangrijk zijn om een balans te vinden tussen koersen, rust en een beetje training. Niemand weet wat de klassiekers in oktober zullen brengen."

Een beetje regen en koude deert mij niet

De weersomstandigheden kunnen wel eens heel anders zijn dan we in deze wedstrijden gewend zijn. "Van wat ik mij herinner is het weer de laatste jaren redelijk goed geweest in oktober in België. Er is een iets grotere kans op slecht weer, maar een beetje regen en koude deert mij niet."