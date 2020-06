Armstrong emotioneel als hij het over rivaal heeft: "Hij had alles wat ik niet had"

Zondagnacht werd het tweede deel van de ESPN-documentaire 'Lance' uitgezonden. In het tweede deel heeft hij het over zijn concurrenten en dan vooral over Jan Ullrich.

Armstrong kwam met weinig van zijn concurrenten goed overeen. Zelfs ex-teamgenoten moeten het ontgelden. Getuige daarvan zijn de vetes met onder andere Floyd Landis en Tyler Hamilton. Maar met één concurrent kwam Armstrong wel goed overeen: Jan Ullrich. "Onze band was respectvol. Hij motiveerde me het meest en stuwde me vooruit. Hij had alles wat ik niet had: een vrouw, geld, kinderen...", reageerde een emotionele Armstrong. "Maar dat bleek niet genoeg te zijn om hem recht te houden."

Jan Ullrich kwam de afgelopen jaren negatief in het nieuws na het mishandelen van een prostituee, het overmatig gebruik van alcohol en het afkicken in een ontwenningskliniek. Armstrong vindt het dan ook onaanvaardbaar dat Jan Ullrich in Duitsland niet op een voetstuk.

"Zabel en Aldag aanbidden ze, Ullrichs leven vernietigen ze. In Italië aanbidden ze Basso maar Pantani niet. In Amerika sluiten ze Hincapie terug in de armen en mij maken ze kapot. Waarom? Het slaat nergens op", aldus Armstrong.