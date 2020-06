Nationale Veiligheidsraad brengt goed nieuws: weldra opnieuw sportwedstrijden mogelijk

Er is nog eens een Nationale Veiligheidsraad gehouden voor het eerst in drie weken. Daar is met het ook op het wielerseizoen en op andere sporten goed nieuws uitgekomen. Vanaf 8 juni mogen er opnieuw sportwedstrijden georganiseerd worden, zij het voor een beperkt publiek.

Er mocht al in groep getraind worden. Vanaf 8 juni mogen opnieuw sportwedstrijden georganiseerd worden, zowel indoor als outdoor. Dat is natuurlijk goed nieuws met het oog op het wielerseizoen, dat in de maand augustus weer zal hervat worden. GEEN ONDERSCHEID TUSSEN AMATEURS EN PROFS Het ziet er naar uit dat er dan wielerwedstrijden georganiseerd zullen kunnen worden en het enkel een kwestie zal zijn met of zonder publiek. Ook voor andere sporten is dit natuurlijk uitstekend nieuws. Er wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen amateursport en het profniveau. Voor contactsporten gelden deze nieuwe regels echter niet en blijft voorlopig alles bij het oude. Sporters mogen in groepen van twintig trainen, met een trainer erbij. Vanaf 1 juli worden er opnieuw evenementen, en dus ook wedstrijden, toegelaten voor maximaal 200 toeschouwers.