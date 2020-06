Valverde houdt van de aparte uitdaging die hem te wachten staat: "Evenveel enthousiasme als 10 jaar geleden"

Alejandro Valverde kan niet wachten om zich nog eens te meten met de besten bergop. Met zijn 40 jaar oude knoken dit najaar nog zo'n diepe inspanningen leveren in zo'n korte tijdsspanne: het is veel gevraagd, maar Valverde kijkt het met plezier tegemoet.

Valverde gaat dit jaar de Tour en de Vuelta rijden. "Ik start met evenveel enthousiasme als tien jaar geleden. De twee grote ronden zullen heel anders zijn voor iedereen. De Ronde van Frankrijk, met alle omstandigheden errond, zal apart zijn en we zullen proberen er voordeel uit te halen."

SLECHT WEER TIJDENS VUELTA

Ook in eigen land wil de wielerkampioen graag nog eens uitpakken, zoals vorig jaar toen hij tweede werd. Al is het wel uitkijken wat de weergoden in petto zullen hebben. "De Vuelta zal helemaal in het noorden van Spanje gehouden worden, waarschijnlijk met koud en slecht weer, al zal dat hetzelfde zijn voor iedereen."

Als ancien deze omstandigheden nog moeten meemaken, daar had Valverde zich niet aan verwacht, maar hij bekijkt het positief "Het is een speciaal jaar, met grote inspanningen in zo'n korte periode, en ik hou van die uitdaging."