Colombiaanse wielerbond wil Bernal, Quintana en Gaviria in juli naar Europa laten vliegen

Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria moesten even vrezen voor enkele grote wedstrijden door een vliegverbod, maar de Colombiaanse wielerbond denkt een oplossing te hebben gevonden.

Tot 31 augustus geldt er een internationaal vliegverbod in Colombia. Dat zou een flinke streep door de rekening zijn geweest voor Colombiaanse wielertoppers als Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria. Maar de Colombiaanse wielerbond zou aan een oplossing werken.

De wielerbond wil in samenspraak met de Minister van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Sport de nodige vergunningen regelen, zodat de wielrenners via een chartervlucht alsnog naar Europa kunnen vliegen.

De vlucht zou gepland zijn voor in juli, zodat de renners tijdig in Europa aankomen. Het is de bedoeling dat niet alleen wielertoppers als Bernal, Quintana en Gaviria op de vlucht zitten. Ook beloften en wielrenners van continentaal niveau op de vlucht te zetten.