Pieter Weening gaat opnieuw bij een WorldTour-ploeg aan de slag: hoe deed de Nederlander het in het verleden?

Pieter Weening is opnieuw een profrenner. De Nederlander reed tot vorig seizoen bij de procontinentale Roompot-ploeg, maar dit seizoen zat hij nog zonder een ploeg. Nu gaat hij terug in de World Tour aan de slag bij Trek-Segafredo.

Pieter Weening is uiteraard geen onbekende voor de wielerfans. Met zijn 40 jaar gaat de Nederlander namelijk al een lange tijd mee in het peloton. In het verleden reed hij op WorldTour-niveau bij Rabobank en Orica en de voorbije jaren was hij aan de slag bij Roompot.

Weening beschikt over een mooi palmares. Zo won hij al twee ritten in de Giro en ook in de Tour de France heeft hij al een rit op zijn naam kunnen zetten. In 2013 won hij het eindklassement van de Ronde van Polen en in 2016 zette hij de Ronde van Noorwegen op zijn naam.