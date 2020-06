Dumoulin afgeschreven door Nederlandse ex-renner: "Ik denk dat hij zijn hoogtepunt heeft gehad"

Tom Dumoulin wil na een lange periode van pech en leed bewijzen dat hij nog altijd de renner is die in 2017 de Giro won en in 2018 in die grote ronde tweede werd. De vraag is: lukt hem dat nog? Een bekende stem uit zijn eigen land twijfelt daar toch sterk aan.

"Ik denk dat Tom zijn hoogtepunt heeft gehad", zegt Michael Boogerd aan Bureau Sport. "Altijd als ik hem hoor of zie, vind ik dat hij heel anders overkomt als toen hij de Giro won." We hoeven Dumoulin dus niet te verwachten als Tourwinnaar? "Ik denk het niet. Dat gevoel heb ik, een onderbuikgevoel." Voor de duidelijkheid: Boogerd wenst Dumoulin wel het beste toe. "Ik hoop wel dat hij op zijn oude niveau terugkomt, hoor." De ex-renner is eigenlijk van oordeel dat Dumoulin na die sterke jaren nog moest bevestigen. "Op zo'n punt kom je in je carrière, maar daar is het volledig misgegaan, tot op heden." NERVEUS EN GESPANNEN Booger ziet vooral een verschil in uitstraling in vergelijking met de topperiode. "Toen was alles nieuw, hij was heel spontaan en vrolijk. Alles was een cadeautje. Nu is hij geagiteerd. Ik vind hem anders overkomen. Als je hem ziet, zie je een nerveus en gespannen persoon."

