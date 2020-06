Egan Bernal heeft een opvallend doel: "Ik wil de drie grote rondes winnen"

Egan Bernal is enorm populair. De jonge Colombiaan won vorig jaar de Tour de France en ook dit jaar is het zijn doel. Toch lijkt hij volgend seizoen zijn doelen te verleggen, want dan zou hij aan de start van de Giro staan.

Het is nog niet duidelijk wie dit seizoen de kopman is bij Team INEOS. Met Bernal, Thomas en Froome beschikt de ploeg namelijk over drie mogelijke winnaars. Volgend jaar zou er een optie minder zijn, want Bernal zou de Tour willen laten schieten voor de Giro.

Bernal heeft namelijk een opvallend doel. Hij wil de drie grote rondes winnen. De Colombiaan vertelde het in een interview bij het Italiaanse La Stampa. "Ik wil de drie grote rondes winnen. De Giro ligt mij nauw aan het hart en als ik er start, is het om te winnen. Daarna wil ik hetzelfde doen in de Vuelta. Ze behoren tot de geschiedenis van de wielersport, dus het zou geweldig zijn moest ik ze kunnen winnen."