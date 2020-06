Oliver Naesen leidt ruim in Virtual Baloise Belgium Tour, Alvarado neemt de kop bij de vrouwen

Oliver Naesen mag het meest tevreden zijn over de start van de Virtual Baloise Belgium Tour. Zijn team heeft als enige al meer dan tienduizend kilometers voor de teller en is dus goed uit de startblokken geschoten. Bij de vrouwen leidt team Alvarado.

Dat de ploeg rond Oliver Naesen er al zo goed voor staat, is best wel opvallend. Zelf reed de renner van AG2R door een registratiefout immers 200 km... in dienst van Remco Evenepoel. Lees er HIER meer over. Maar Naesen kon ook zelf blijkbaar op schitterende meesterknechten rekenen.

AERTS EN MEURISSE IN TOP DRIE

Team Oliver heeft al 10 538 km afgelegd. Dat is bijna 800 km meer dan het team van Toon Aerts, dat aan 9 703 km zit. Xandro Meurisse mag met een totaal van 9482 km ook niet klagen. Dat is dus de top drie. Op een vierde plaats volgt het team rond Remco Evenepoel.

Bij de vrouwenploegen bekleedt Ceylin del Carmen Alvarado de eerste plaats, zoals ze het voorbije veldritseizoen zo vaak deed. Ze heeft met haar meesterknechten al meer dan 2872 km afgelegd en blijft zo voorlopig Jolien D'hoore en Ellen Van Loy voor.