Definitieve UCI-kalender: Ronde van Lombardije enige grote wijziging

De UCI-kalender is definitief. Dat heeft het UCI vandaag bekendgemaakt.

Enige grote wijziging in de kalender is de Ronde van Lombardije. Die stond gepland op 31 oktober, maar zal nu plaastvinden op 15 augustus. Een week na Milaan-Sanremo, dat op 8 augustus zal blijven doorgaan.

Andere kleinere wijzigingen zijn de Ronde van Guangxi in China, die verschuift van 15-20 oktober naar 5-10 november en de Cyclassics in het Duitse Hamburg gaan 3 oktober door. Voor Eschborn-Frankfurt, Prudential RideLondon-Surrey Classic en Dwars door Vlaanderen was er geen plek meer op de nieuwe kalender.

Bij de UCI spreken ze van een 'uitstekende compromis'. Voor de renners is er alvast volledige duidelijkheid, waardoor de voorbereidingen nu echt kunnen beginnen.