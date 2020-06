Steimle van blitzstart naar andere situatie: "Dat ik voor de Wolfpack rijd, heeft ervoor gezorgd dat ik vastberaden bleef"

De Wolfpack verwelkomt wel vaker jonge renners met talent, maar de intrede vorig jaar van Jannik Steimle was wel erg bijzonder. De Duitser kende een ware blitzstart op WorldTour-niveau. Jammer voor hem stokte de koersgelegenheid dit jaar door het coronavirus.

"Ik heb geen problemen gekend om gemotiveerd te blijven", benadrukt Jannik Steimle. Dat heeft ermee te maken dat hij zo blij is om deel te kunnen uitmaken van Deceuninck-Quick.Step. "Dat ik voor de Wolfpack rijd, heeft ervoor gezorgd dat ik vastberaden bleef om voort te trainen de voorbije maanden."

EEN DROOM

Het was een straffe week vorig jaar in september: nadat hij zijn contract tekende bij Deceuninck-Quick.Step won Steimle prompt de Textielprijs Vichte en het Kampioenschap van Vlaanderen. "Het is nog altijd een droom wanneer ik er op terugblik."

SPORTFAMILIE

Wie is Jannik Steimle eigenlijk? "Ik kom uit een sportfamilie. Ik heb voetbal en tennis gespeeld en heb geskied. Voor mij skitraining moest ik conditiewerk doen op de fiets, wat leuk was. Mijn vader heeft mij dan een mountainbike gekocht. We zijn beginnen trainen en meedoen aan wedstrijden. Daar is alles uit voortgevloeid."

Bijzonder, komende uit een land waar de afkeer voor de koers op een bepaald moment wel groot was, maar het tij lijkt inmiddels gekeerd. "Het wielrennen wordt in Duitsland elk jaar terug wat populairder. Ik kijk ernaar uit om iedereen te zien op stage en te werken richting de seizoensstart op 1 augustus."