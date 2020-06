Patrick Lefevere heeft met ploeg "stappen gezet in terugkeer naar het oude normaal"

Bij Deceuninck-Quick.Step zijn volgens manager Patrick Lefevere de eerste stappen gezet richting het oude normaal van voor de coronabreak.

Zo is elke Belgische renner en elk staflid getest op corona, ook 'The Godfather' himself. Allemaal negatief. weet Lefevere te vertellen in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. Groen licht dus om een trainingskamp te organiseren. Niet enkel met de Belgen, maar met iedereen van de klasskierploeg.

Belgen rijden terug naar huis

De renners zullen verblijven in een B&B in Kaster. Welke renners? Het gaat onder meer over de buitenlanders Alaphilippe, Asgreen, Jungels, Ballerini, Jakobsen... Enkel de buitenlanders? Ja en nee. De buitenlanders zullen allemaal apart op een kamer liggen. De Belgen die deelnemen aan de stage, rijden elke avond opnieuw naar huis. "Behalve Remco Evenepoel misschien, die moet toch van het verste komen", vindt Lefevere.

Geen luxehotel

De renners zullen dus niet in een luxueus hotel overnachten maar in de iets lossere sfeer van een B&B. "Er moet ook leute gemaakt kunnen worden hé. De renners moeten niet met elkaar op café gaan, maar het is ook een soort van teambuilding", besluit de teammanager van Deceuninck-Quick.Step.