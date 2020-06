Geraardsbergen wil alternatief op touw zetten om fietsers te verwelkomen: "Muur en de Ronde zijn eeneiige tweeling"

Geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen 2020, het is logisch dat die klap in de regio zwaar is aangekomen. Toch blijven ze in Geraardsbergen niet bij de pakken zitten. Er zijn al alternatieve plannen om de iconische beklimming alsnog op de kaart te zetten dit najaar.

Dat de profrenners niet tijdens de Ronde langs de Muur passeren, blijft wel een streep door de rekening. "Voor onze middenstand is dat een kater", geeft burgemeester Guido De Padt toe aan Sporza. "Daarom proberen we een alternatieve organisatie op poten te zetten."We spelen met het idee om wielertoeristen 3 uur lang over de Muur te laten rijden." Het is niet dat er nu een vete komt tussen Geraardsbergen en Flanders Classics. "De schrapping doet pijn, maar we zijn strijdvaardig genoeg om tegenslagen te overwinnen. We moeten met de organisatie kunnen blijven praten en dat willen we zo houden. Want de Muur en de Ronde van Vlaanderen zijn een eeneiige tweeling."