🎥 Deceuninck-Quick.Step zoekt de kasseien op en oefent al het waaiers trekken op De Moeren

In afwachting van de hoogtestage in San Pellegrino zijn ze bij Deceuninck-Quick.Step deze week al eens samengekomen voor een korte stage. Daar zijn de Vlaamse wegen perfect voor. De Wolfpack test het klassieke terrein vandaag al eens uit.

Met een aantal filmpjes op de Twitteraccount van de ploeg laat de Wolfpack weten dat ze weer helemaal terug zijn op hun geliefkoosde terrein. Want de klassiekers vormen nog altijd het belangrijke deel van het seizoen van Deceuninck-Quick.Step. We zien onder andere Bob Jungels, Julian Alaphilippe, Sam Bennett en Fabio Jakobsen mee rijden.

Wie klassiekers zegt, zegt in Vlaanderen ook kasseien. Over de kasseien rijden wordt straks weer een bijzonder aspect en ook hiermee maakt Deceuninck-Quick.Step terug kennis. Dan is er nog een specifieke plek die de renners tijdens hun trainingstocht aandeden: De Moeren.

De Moeren, dat is altijd waar het in Gent-Wevelgem volop waaiers trekken is. Ook tijdens deze rit konden de renners van Deceuninck-Quick.Step al eens goed tempo maken, een voorbode om straks ook tijdens de koers met waaiers uit te pakken. Dat kunnen ze bij Deceuninck-Quick.Step als de beste. Ook in Brugge-De Panne passeert het peloton langs De Moeren.