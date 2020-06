Na alle commotie rond deal met Manuela Fundacion nu overname zelfs afgeblazen, Mitchelton-Scott behoudt zijn naam

Van de aangekondigde naamwijziging en verandering van eigenaar komt bij Mitchelton-Scott niets in huis. De ploeg zou overgenomen worden met Manuela Fundacion, maar daar zat al meteen een reukje aan en uitlatingen over en weer hielpen de zaak niet. De deal is afgeblazen.

Een non-profitorganisatie als Manuela Fundacion als nieuwe eigenaar van Mitchelton-Scott: het leek al de wereld op zijn kop. Bovendien heeft de eigenaar van Manuela Fundacion niet noodzakelijk meer financiële slagkracht dan Gerry Ryan, die het team al jaren runt. Die vertelde onlangs ook dat het nieuws over de besprekingen met Manuela Fundacion nog niet naar buiten had mogen komen en dat er ook nog met andere kandidaat-sponsors gesproken werd. Dat viel bij de Spanjaarden dan weer niet in goede aarde. VERBINTENIS VOOR 2021 Na een kleine week met heel veel heisa is er nu besloten dat de overname niet doorgaat. Het blijven natuurlijk wel financieel moeilijke tijden voor wielerteams. Mitchelton-Scott laat weten dat het vanaf augustus iedereen weer volledig zal uitbetalen en het ook de verbintenis voor 2021 zal respecteren.