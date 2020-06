Virtual Baloise Belgium Tour was nog de leukste challenge voor D'hoore: "Virtuele niet aan mij besteed"

Ook voor Jolien D'hoore kwamen er in coronatijden enkele aparte uitdagingen bij kijken. Dat was immers de enige manier om de sponsors in de verf te zetten. Dit jaar zijn dat nog Boels en Dolmans, volgend jaar is dat SD Worx. Een fan van het virtuele gegeven zal D'hoore wel nooit worden.

Anderen in haar ploeg voelen er meer voor. Zo ging Katie Hall aan het Everesten. De Amerikaanse hoeft er niet voor te vrezen dat D'hoore gaat proberen om haar tijd te kloppen. "Everesting, dat is niets voor mij. Ik heb wel meegedaan aan Zwift-koersen. Dat was vrij lastig. Het was niet echt mijn ding."

VINDINGRIJK

D'hoore beseft ook wel dat die creatieve events nodig waren, doordat er zoveel koersen wegvielen de voorbije maanden. "Om de sponsors in de spotlights te zetten, moest je wel vindingrijk zijn. Dan kom je wel tot een aantal challenges, maar het virtuele is niet echt aan mij besteed."

VOLDOENING BIJ MEESTERKNECHTEN

Vorige week deed D'hoore mee aan de Virtual Baloise Belgium Tour en daar is ze wel positief over. "Dat was nog wel tof, want ik moest niets veranderen en kon gewoon mijn trainingsschema afwerken. We moesten zoveel mogelijk kilometers halen en werden tweede in het klassement. Ik had meesterknechten en zij haalden er wel heel veel voldoening uit. Dat merkte ik aan de berichtjes die ik kreeg van die meisjes."

Team Jolien had het er dus goed vanaf gebracht en won ook één rit, maar eindigde wel achter het team van Ceylin Alvarado. "We werden door de organisatie op de hoogte gehouden van de resultaten, Bas Tietema belde elke dag. Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Het was interessant en zo bleef ik elke dag bezig."