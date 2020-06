Niki Terpstra kijkt revalidatie met veel motivatie tegemoet: "Steunbetuigingen zijn overweldigend"

Niki Terpstra heeft voor het eerst zelf gereageerd op de valpartij die hem zo zwaar toetakelde. Tot dusver moest enige communicatie van zijn echtgenote geven, maar nu is de renner zelf met een update gekomen op de sociale media.

Het is ondertussen een week geleden dat hij die lelijke val maakte. "Dankzij de adequate hulpverlening ter plaatse en de goede zorg in het VU ziekenhuis zijn de eerste stappen in het herstel goed verlopen", complimenteert Terpstra de mensen die in stonden voor zijn medische begeleiding.

Zo kon hij toch snel weer zijn vertrouwe omgeving opnieuw opzoeken. "Daardoor kon ik zondag al naar huis om verder te herstellen in mijn thuisomgeving. De steunbetuigingen die ik heb gekregen zijn overweldigend. Bedankt allemaal voor de support!"

De vele berichten van steun en aanmoediging hebben de Nederlander echt wel deugd gedaan. "Dit zal een grote motivatie zijn tijdens de revalidatie."